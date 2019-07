UFFICIALE: Granada, rinforzo in difesa. Ecco Duarte dallo Sporting CP

© foto di Alterphotos/Image Sport

Nuovo rinforzo in difesa per il neo-promosso Granada, pronto ad affrontare la sua stagione di ritorno in Liga. La società spagnola ha infatti comunicato mediante una nota ufficiale l'arrivo di Domingos Duarte, difensore portoghese classe '95 prelevato a titolo definitivo dallo Sporting CP. Il centrale, che ha firmato un contratto di durata quadriennale con la sua nuova squadra, ha già giocato in Spagna nella passata stagione, quando aveva militato - in prestito - in forza al Deportivo, in seconda serie. Ecco il tweet con l'annuncio.