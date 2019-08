© foto di Alterphotos/Image Sport

Nuovo rinforzo per il neo-promosso Granada che, in vista della nuova stagione di Liga alle porte, ha completato l'innesto di un nuovo profilo per la sua difesa, il quale non è però un volto nuovo. Annunciato poche ore fa il ritorno del centrale José Antonio Martinez in prestito dall'Eibar. Il classe '93 aveva già giocato lo scorso anno nel Granada, ed era tornato solo temporaneamente di nuovo in forza ai baschi.