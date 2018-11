UFFICIALE: Guingamp, esonerato Kombouaré

© foto di Federico De Luca

Il Guingamp rende noto di aver esonerato il tecnico Antoine Kombouaré,a seguito dei deludenti risultati in campionato. I bretoni sono attualmente ultimi in classifica assieme al Monaco. In sostituzione è stato promosso il tecnico delle riserve Sylvain Didot, che guiderà la squadra col direttore del centro di formazione Vincent Rautureau, in attesa di trovare una soluzione definitiva.