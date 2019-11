© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante il secondo posto in classifica nella seconda divisione spagnola, l'Almeria ha esonerato l'allenatore, Pedro Emanuel. Fatali i dieci punti di distacco dal Cadice e i tanti pareggi, tra cui quello contro l'Oviedo nell'ultimo turno. Per sostituire il tecnico angolano, il proprietario del club, Turki Al-Sheikh non ha perso tempo e ha ingaggiato l'ex stella del Real Madrid, Guti. L'annuncio tramite social è subito diventato virale, soprattutto per l'evidente richiamo a Batman: nel cielo plumbeo sopra lo stadio dell'Almeria, al posto del classico pipistrello viene proiettato il numero 14, quello storicamente indossato dal nuovo mister durante la carriera da calciatore.

Se ha visto un número 14 sobrevolando el estadio... 👀 pic.twitter.com/wnGYLkO8l0 — UD Almería (@U_D_Almeria) 4 novembre 2019

