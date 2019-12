© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuovo direttore sportivo per il Nimes ultimo in classifica in Ligue 1 con appena 12 punto conquistati in 17 partite. La dirigenza del club dell'Occitania ha comunicato la nomina di Reda Hammache come nuovo direttore sportivo in sostituzione di Laurent Boissier che aveva rassegnato le dimissioni (respinte) in estate e che poi era stato esonerato lo scorso 6 dicembre dopo il 4-0 interno incassato contro l'Olympique Lione.