L'Hertha Berlino ha ufficializzato il nome del prossimo allenatore per la prossima stagione. Si tratta di Ante Covic che sostituirà il partente Pal Dardai che sabato prossimo guiderà la squadra della capitale per l'ultima volta nell'ultima giornata di Bundesliga contro il Bayer Leverkusen.

ℹ️ @antecovic14 will replace @paldardai as our new head coach for the coming season. More to follow...#hahohe pic.twitter.com/ev11ewWyxp

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) 12 maggio 2019