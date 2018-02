UFFICIALE: Hertha Berlino, Pekarik ha rinnovato il proprio contratto

Peter Pekarik ha rinnovato con l'Hertha Berlino. Come riporta il sito ufficiale del club tedesco, l'esperto terzino ha allungato il contratto in scadenza a giugno. Nessun dettaglio sulla durata del suo nuovo accordo.

🎉Peter 'Mr Reliable' Pekarik has signed a contract extension keeping him at the club beyond the summer! ✍️

👉 https://t.co/2wyc5Ut9fc #hahohe pic.twitter.com/t68996vUfv

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) 14 febbraio 2018