UFFICIALE: Hertha Berlino, preso il nazionale under 21 tedesco Klunter

Lukas Klunter sarà un nuovo giocatore dell'Hertha Berlino. Il laterale tedesco, classe '96 e nazionale under 21, lascerà il retrocesso Colonia il prossimo 1° luglio. Questo l'annuncio dell'Hertha su Twitter:

DONE DEAL: Lukas #Klünter will join Hertha from @fckoeln_en on July 1st 🤝

🔵⚪ #TheFutureBelongsToBerlin #hahohe pic.twitter.com/BAadnQiXkR

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) 7 maggio 2018