UFFICIALE: Hoffenheim, Colak ceduto in prestito all'NK Rijeka

Il Rijeka ha ufficializzato l'arrivo, tramite il proprio sito ufficiale, dell'attaccante classe '93 Antonio Colak. Il giocatore arriva in Croazia in prestito per diciotto mesi, con diritto di riscatto, dall'Hoffenheim, che ha richiamato il giocatore dal precedente prestito all'Ingolstadt prima di mandarlo a Fiume.