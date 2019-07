UFFICIALE: Hoffenheim, dallo Schalke 04 arriva Sebastian Rudy

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sebastian Rudy è un nuovo giocatore dell’Hoffenheim. Il calciatore è stato ceduto in prestito per la prossima stagione: il centrocampista tedesco ritorna all’Hoffenheim dopo aver giocato con Bayern e Schalke. Ben 256 presenze in Bundesliga, con 12 gol messi a segno.