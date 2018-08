UFFICIALE: Hoffenheim, il trequartista Zulj in prestito all'Union Berlino

© foto di Community - Strategic Communications Adv

Non giocherà nell'Hoffenheim la prossima stagione il trequartista classe '92 Robert Zulj. Austriaco, con doppio passaporto croato, ha lasciato fino al prossimo 30 giugno i Blau ed è approdato in prestito all'Union Berlino, che milita in Zweite Bundesliga.