UFFICIALE: Hoffenheim, preso Locadia in prestito dall'Huddersfield

© foto di Community - Strategic Communications Adv

C'è un nuovo acquisto in forza all'Hoffenheim. Il club tedesco in maglia azzurra ha infatti comunicato l'acquisto di Jurgen Locadia, prelevato in prestito per la prossima stagione dall'Huddersfield, società retrocessa lo scorso anno nel secondo livello del calcio inglese dalla Premier League. Di seguito il tweet con cui è stato dato l'annuncio ufficiale.