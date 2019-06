© foto di Community - Strategic Communications Adv

L'Hoffenheim ha tesserato il secondo portiere per la nuova stagione. Si tratta di Philipp Pentke, 34enne che arriva dalla seconda divisione vista l'esperienza al Jahn Regensburg. Il titolare resta Oliver Baumann (29), sotto contratto fino al 2021, mentre Alexander Stolz (35) ha rinnovato il contratto per una stagione e resta ancora all'Hoffenheim per ricoprire il ruolo di terza scelta tra i pali. Gregor Kobel (21), in forza all'Augsburg nell'ultima annata, ha rinnovato ed è stato ceduto in prestito allo Stoccarda.