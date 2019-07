Nuovo rinforzo per l'Hoffenheim. La squadra tedesca infatti ha annunciato l'acquisto di Robert Skov, 23enne danese arrivato dal Copenaghen per 9 milioni di euro. Skov nell'ultima stagione danese 2018/19 ha segnato 30 gol e fornito 10 assist in 34 partite giocate e ha firmato un contratto di quattro anni con l'Hoffenheim.

Transfer News! 🔵 ⚪#TSG to sign Robert #Skov! The Danish striker will make the move to Kraichgau from reigning champions @FCKobenhavn, where he will sign a contract until 30 June 2024! pic.twitter.com/hJTjrueAIl

— TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) July 27, 2019