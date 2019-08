UFFICIALE: Hoffenheim, preso Samassekou. Al Salisburgo 12 milioni

Napoli, i madridisti chiedono la permanenza di James. Zidane no

I tifosi del Real Madrid vogliono che James Rodriguez, da tempo obiettivo del Napoli, resti alla Casa Blanca. In un sondaggio di AS sul proprio sito a cui hanno partecipato più di 127mila lettori, l''81% ha votato in favore della sua permanenza. Una maggioranza schiacciante che si...