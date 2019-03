Alfred Schreuder sarà l'allenatore dell'Hoffenheim a partire dal prossimo 1° luglio. A comunicarlo è lo stesso club tedesco, che annuncia così già prima della fine della stagione il successore di Julian Nagelsmann, destinato a sua volta alla panchina del RB Lipsia. L'olandese, attualmente vice di Erik ten Hag all'Ajax, aveva già lavorato all'Hoffenheim tra il 2015 e il 2018.

NEW HEAD COACH ❗️

We are thrilled to confirm that Alfred #Schreuder will be our new head coach! Hoffenheim’s former assistant coach returns to the club from @AFCAjax in the summer and signs a contract through 2022.

🗞️ More to follow. pic.twitter.com/rBIm88svKv

— TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) 19 marzo 2019