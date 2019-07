UFFICIALE: Honved, ecco l'italiano Moretti. Lo ha richiesto Sannino

Nuovo acquisto dal campionato italiano per la Honved, storica squadra di Budapest in cui ha militato una leggenda del gioco quale Ferenc Puskas. Il club ungherese ha infatti annunciato l'ingaggio di Federico Moretti, centrocampista classe '88 che arriva da svincolato dopo la conclusione della sua precedente avventura in forza all'Albissola. Come sottolinea il comunicato ufficiale, il giocatore arriva nel club su specifica richiesta del suo allenatore, un connazionale quale Giuseppe Sannino.