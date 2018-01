UFFICIALE: Huddersfield, dal Monaco arriva Kongolo in prestito

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rinforzo in difesa per l'Huddersfield. Il club dello Yorkshire, alla prima stagione in Premier League, ha infatti annunciato l'arrivo dal Monaco di Terence Kongolo, difensore classe '94. L'olandese, arrivato nel Principato in estate dal Feyenoord, si trasferisce all'Huddersfield in prestito secco.