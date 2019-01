L'Huddersfield Town, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l'acquisto dell'attaccante del Charlton Karlan Grant. Il giocatore, 21 anni, ha firmato un contratto fino al 2022.

🤝 #htafc can confirm the permanent signing of striker @karlangrant from Sky Bet League 1 club @CAFCofficial.

The 21-year-old forward joins the Terriers for an undisclosed fee, putting pen-to-paper on a contract running until the summer of 2022.

➡️ https://t.co/PwhGIUUgi6 (AT) pic.twitter.com/UShhhovNOc

— Huddersfield Town (@htafcdotcom) 30 gennaio 2019