UFFICIALE: Huddersfield, rinnova il tecnico Wagner

Con una nota sul proprio sito ufficiale, l'Huddersfield ha rinnovato il contratto del tecnico David Wagner fino al 2021. 46 anni, il tecnico tedesco ha condotto i Terriers alla promozione in Premier League e successivamente alla salvezza.

