UFFICIALE: Huddersfield, Ryan Mason costretto a ritirarsi a 26 anni

© foto di Federico De Luca

Il centrocampista dell'Huddersfield Ryan Mason deve lasciare il calcio giocato dopo l'infortunio alla testa subito nel gennaio del 2017. A renderlo noto è lo stesso giocatore con un lungo comunicato: "Posso confermare che dopo un consulto specialistico dovrò ritirarmi dal calcio. Ho lavorato senza sosta per tornare in campo ma sfortunatamente ho posso altro che abbandonare i campi a causa dei rischi connessi al mio infortunio. Sono e sarò eternamente grato a tutte le persone che mi hanno circondato in quesi mesi e che mi hanno aiutato a riprendermi dopo quel colpo che poteva costarmi la vita".