L'Huddersfield ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista Abdelhamid Sabiri dal Norimberga. Il marocchino, classe '96, ha firmato un contratto di tre anni col club inglese.

CONFIRMED: #htafc completes the signing of attacking midfielder Abdelhamid Sabiri from @1_fc_nuernberg! https://t.co/D0n40EQyJL 📝 (DTS) pic.twitter.com/NwbpFTwrDp

— Huddersfield Town (@htafcdotcom) 23 agosto 2017