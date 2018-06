UFFICIALE: Huddersfield Town, dal Leicester arriva il portiere Hamer

Ben Hamer è un nuovo giocatore dell'Huddersfield Town. Il portiere classe '87, in scadenza di contratto col Leicester il prossimo 30 giugno, ha trovato l'accordo per un triennale col suo nuovo club. Questo l'annuncio su Twitter:

✅ #htafc can confirm that goalkeeper @BenHamer21 will join the Club as a free agent on 1 July 2018!

📝 The 30-year-old shot-stopper has signed a three year deal with the Terriers.

➡️ https://t.co/DcrVbO2dGv (AT) pic.twitter.com/6MR2FQ4PrV

— Huddersfield Town (@htafcdotcom) 1 giugno 2018