UFFICIALE: Hull City, arriva Sebastian Larsson. Contratto di un anno

Sebastian Larsson è un nuovo giocatore dell'Hull City. Il centrocampista svedese, 33 anni, era svincolato dopo l'esperienza nel Sunderland. Ha firmato un contratto di un anno.

📑 | We are delighted to confirm the signing of free agent Seb Larsson on a one-year deal ➡️ https://t.co/ZxcUpjYKsh #WelcomeSeb pic.twitter.com/6O7oNJJ2DN

— Hull City (@HullCity) 9 agosto 2017