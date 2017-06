UFFICIALE: Hull City, Leonid Slutsky è il nuovo allenatore

L'ex ct della Nazionale russa e del CSKA Mosca, Leonid Slutsky, è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Hull City.



🔶◾️ | We are delighted to confirm the appointment of Leonid Slutsky as our new Head Coach #WelcomeLeonid 🐯 🇷🇺 pic.twitter.com/3UxPRWxsl1

— Hull City (@HullCity) 9 giugno 2017