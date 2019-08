UFFICIALE: il giramondo Soriano torna in Spagna. E' del Girona

© foto di J.M.Colomo

Jonathan Soriano torna a casa. Il miglior marcatore della storia del Red Bull Salisburgo dopo le avventure in Cina e Arabia Saudita ha deciso di tornare a giocare in Spagna. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Girona - club di seconda divisione - ha ufficializzato l'ingaggio del centravanti cresciuto nel settore giovanile del Barcellona. Per Soriano contratto annuale con opzione per la seconda stagione.