UFFICIALE: Inghilterra femminile, Phil Neville è il nuovo ct

La Federcalcio inglese ha annunciato sul proprio sito la nomina di Phil Neville, ex terzino di Manchester United ed Everton, come nuovo ct della Nazionale femminile inglese. Il neo tecnico ha firmato un contratto fino al 2021 e prende il posto del tecnico ad interim Mo Marley che aveva preso il posto di Mark Sampson.

Our @Lionesses have a new leader. Congratulations, @fizzer18 ! 🦁 https://t.co/91FZIw28fQ

Extremely proud and honoured to be the head coach of the @Lionesses and Im unbelievably excited about the challenges ahead!! pic.twitter.com/u2AB3tBmFJ

— Philip Neville (@fizzer18) 23 gennaio 2018