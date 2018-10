UFFICIALE: Inghilterra, il ct Southgate rinnova fino al 2022

La notizia era nell'aria da giorni, ora c'è anche l'ufficialità. Gareth Southgate ha rinnovato il proprio contratto da ct della Nazionale inglese fino al 2022, informa la federazione britannica.

We're LIVE with Gareth Southgate, who's just extended his #ThreeLions contract until 2022! ✍️ https://t.co/FiqEGnYl5K

— England (@England) October 4, 2018