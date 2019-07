Peter Crouch è da oggi ufficialmente un ex calciatore. Attraverso il proprio profilo Instagram è lo stesso ad annunciare il ritiro dal calcio giocato. 38 anni, ha legato il suo nome a Liverpool e Tottenham, sebbene abbia speso gran parte della carriera allo Stoke City. Per Crouch anche 42 presenze e 22 reti con la nazionale inglese, con la quale ha preso parte ai Mondiali del 2006 e del 2010.

After a lot of deliberation this summer I have decided to retire from football !

Our wonderful game has given me everything.

I’m so thankful to everyone who helped me get there and to help me stay there for so long. X

— Peter Crouch (@petercrouch) 12 luglio 2019