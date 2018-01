UFFICIALE: Ingolstadt, tesserato il difensore Ananou

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Frederic Ananou saluta l'Olanda e il Roda JC per tornare in Germania, dove l'Ingolstadt ha ufficializzato l'ingaggio del difensore cresciuto nelle giovanili del Colonia. Classe '97, il calciatore era stato accostato anche al Bologna ed è stato seguito in passato dal Manchester City.