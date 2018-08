UFFICIALE: Inter Zapresic, ecco Ljubic dalla SPAL Primavera

Caccia ad un attaccante, ma mercato soddisfacente e positivo. Il Padova si mette alle spalle la finestra di calciomercato e pensa al campionato. “Siamo contenti, perché avevamo come obiettivo quello di ringiovanire la squadra. Abbiamo preso Capelli e Della Rocca e poi tanti giovani....

Pro Vercelli, tegola Rosso: l'esterno out tre mesi

SudTirol, il tassello mancante è in attacco: club al lavoro

Paganese, colpo Tazza. E' fatta per il ritorno dal Benevento

L.R. Vicenza Virtus, Rover arriva in prestito dall'Inter

Cuneo, dall'Inter arriva Mattioli per la difesa

DS Alessandria: "Santini ha manifestato il suo gradimento per noi"

AD Catania: "Intervenga lo stato, il calcio italiano è in mano ai pupari"

Robur Siena, Campagnacci va in prestito al Gubbio

Pistoiese, Pinzani: "La volontà è trattenere Hamlili. Nossa in uscita"

Catanzaro, ingaggiato Favalli per la difesa

Vibonese, è fatta per l'arrivo di Collodel

Teramo, torna l'esterno Ventola in prestito dal Pescara

Paganese, preso Della Morte in prestito dalla Pro Vercelli

Altre notizie Serie C

Nella giornata di oggi l'Inter Zapresic ha annunciato l'arrivo in squadra del giovane Juraj Ljubic (in foto), centrocampista classe 2000 che arriva dalla SPAL Primavera, che l'aveva rilevato nell'estate scorsa dalla Dinamo Zagabria.

