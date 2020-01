© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Ipswich ha confermato la fiducia in Paul Lambert fino al 30 giugno del 2025. Un rinnovo lunghissimo per l'allenatore scozzese che, nei programmi del club, dovrà riportare la Premier in biancoblù. Non sarebbe stato una decisione presa per la fretta, poiché Lambert aveva un contratto in scadenza al 30 giugno del 2021.