Il ct dell'Irlanda Martin O'Neill ha prolungato il proprio accordo con la Federazione irlandese fino al termine dell'Europeo 2020. A renderlo noto è il profilo Twittere della federazione.

BREAKING: Martin O'Neill has agreed a contract extension and will continue as the Republic of Ireland manager for the EURO 2020 campaign! 👏 pic.twitter.com/UAjiKoMGVh

— FAIreland (@FAIreland) 5 ottobre 2017