UFFICIALE: Irlanda, torna dopo 16 anni Mick McCarthy

La Federcalcio irlandese ha annunciato nella giornata di ieri il nome del nuovo commissario tecnico: si tratta di Mick McCarthy. Si tratta di un ritorno per lui che ha guidato l'Eire dal 1996 al 2002, portandola a qualificarsi per i Mondiali di Corea del Sud e Giappone. Due anni di contratto per lui e dopo gli Europei 2020 il testimone passerà a Stephen Kenny, che è stato annunciato come tecnico dell'Under 21 per il prossimi due anni.