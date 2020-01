UFFICIALE: Jack Rodwell riparte della Sheffield United

Dopo aver sostenuto un periodo di prova, senza successo, con Roma e Parma in Italia il centrocampista Jack Rodwell, classe ‘91, ripartirà dall’Inghilterra. Lo Sheffield United infatti ha annunciato di aver trovato l’accordo con il calciatore fino al termine della stagione.

“Jack è stato con noi per un paio di settimane ed è stato eccellente in tutto. - ha spiegato l’allenatore Chris Wilder – Ci offre versatilità ed esperienza in diverse posizioni del centrocampo e inoltre allunga la rosa in questa importante parte della stagione”.

Chris Wilder has made an early move in the January transfer window, with the addition of Jack Rodwell.

Jack has penned a short-term deal at Bramall Lane until the end of the campaign and is available to play in this weekend's FA Cup game!#SUFC 🔴

