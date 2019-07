© foto di Dimitri Conti

Joelinton è ora ufficialmente un nuovo calciatore del Newcastle. Il club bianco-nero di Premier, che da qualche giorno ha anche un nuovo allenatore (Steve Bruce), ha annunciato il suo nuovo colpo in entrata, con la firma dell'attaccante brasiliano classe '96 che arriva in Inghilterra dall'Hoffenheim per una cifra non dichiarata, ma che comporta il record di spesa per il club. Secondo alcuni report si sfiorano i 45 milioni di euro. Per il 22enne, che ha scelto la maglia numero 9, contratto di cinque anni più opzione per una sesta.