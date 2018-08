UFFICIALE: Juventus, Beltrame torna al Den Bosch

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Beltrame (25) rimane in Olanda. L'attaccante nativo di Biella era indicato tra i possibili componenti della Juventus under 23, ma alla fine la società bianconera ha scelto di mandarlo ancora una volta in prestito al Den Bosch.

Per Beltrame si tratta infatti di un ritorno, avendo già giocato con la maglia bianco-azzurra nella stagione 2016/17, segnando tre reti in 28 presenze. Anche nella scorsa stagione Beltrame ha militato nella Eerste Divisie (serie B olandese) con i Go Ahead Eagles.