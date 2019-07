© foto di Federico Gaetano

Dopo aver ottenuto la promozione dal Campionato Primavera 2 come fuori quota, Abukar Mohamed (20) vola in Ucraina. Il centrocampista, in possesso di passaporto somalo-finlandese, ha firmato con il Karpaty Lviv: la Lazio ne ha predisposto il prestito annuale.