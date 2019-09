UFFICIALE: Kilmarnock, arriva Koprivec. Ex Udinese e Cagliari

© foto di LR Press

Jan Koprivec, vecchia conoscenza del calcio italiano, si trasferisce in Scozia. Il portiere sloveno lascia i ciprioti del Pafos e firma un contratto di un anno per il Kilmarnock. 31 anni, Koprivec ha difeso in passato i pali di Cagliari, Udinese, Gallipoli, Bari e Perugia.