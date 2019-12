UFFICIALE: Kilmarnock, esonerato l'ex vice di Conte, Angelo Alessio

Si chiude dopo sei mesi l'avventura di Angelo Alessio sulla panchina del Kilmarnock. A darne l'annuncio è lo stesso club scozzese con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. Alessio (54) paga le quattro giornate senza vittorie con la squadra scivolata a 20 punti di distanza dal Celtic primo in classifica.

Club Statement: Angelo Alessio has been relieved of his position as Manager.https://t.co/hMZxxmTIoa pic.twitter.com/WW2KJLcFba

— Kilmarnock FC (@KilmarnockFC) December 17, 2019