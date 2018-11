UFFICIALE: l'austriaco Ivanschitz lascia il calcio giocato

Dopo 19 anni nel calcio professionistico l'attaccante austriaco Andreas Ivanschitz ha annunciato il proprio addio al calcio giocato. Svincolato dopo l'esperienza al Viktoria Plzen in Repubblica Ceca l'ex capitano dell'Austria, con cui ha collezionato 69 presenze e partecipato all'Europeo del 2008, ha annunciato la propria decisione: “Negli ultimi mesi ho riflettuto molto e ho capito che la parte più difficile di questo lavoro è dire basta. Il calcio mi ha dato tantissimo e non è semplice prendere questa decisione, ma oggi è arrivato il momento per me di lasciare il calcio giocato”. Nella sua lunghissima carriera Ivanschitz ha vestito anche le maglie di Mainz, Rapid Vienna, RB Salisburgo, Panathinaikos, Levante e Seattle Sounders.