© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuova avventura iniziata in Turchia per Isaac Cofie, ex centrocampista di lungo corso in Serie A vestendo soprattutto le maglie di Genoa e Chievo. Il mediano ghanese classe '91 ha infatti lasciato lo Sporting Gijon, in Liga2, e firmato ufficialmente un contratto fino al 30 giugno 2021, più opzione per un'ulteriore stagione, con il Sivasspor.