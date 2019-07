© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex genoano Iuri Medeiros, che in Serie A abbiamo visto all'opera con la maglia del Genoa per un anno dall'inverno del 2018 a quello del 2019, ha lasciato lo Sporting CP e si è lanciato in una nuova esperienza. In Zweite Bundesliga: l'esterno offensivo portoghese classe '94 ha infatti firmato con il Norimberga - che ha speso circa 2 milioni per assicurarselo - un contratto di durata quadriennale, con scadenza al 30 giugno 2023. Il club tedesco ha informato della buona riuscita del trasferimento sui propri canali ufficiali.