UFFICIALE: L'ex giallorosso Tachtsidis firma col Nottingham Forest

Svincolato dopo l'ultima esperienza in Grecia all'Olympiakos, il centrocampista Panagiotis Tachtsidis è da oggi un ufficialmente un nuovo giocatore del Nottingham Forest (club di Championship, contratto fino al 2020). Tachtsidis, classe 1991, vanta un passato in Serie A con le maglie di Grosseto, Verona, Roma, Catania, Torino, Genoa e Cagliari.



✍️ Tachtsidis is a Red#NFFC can confirm that Greek international midfielder Panagiotis Tachtsidis has signed a deal with the club until the summer of 2020. https://t.co/c1hrdBA3zW

— Nottingham Forest FC (@NFFC) 5 settembre 2018