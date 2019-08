UFFICIALE: L'ex interista Sainsbury va in Israele. È del Maccabi Haifa

Nuova avventura per Trent Sainsbury, difensore australiano classe '92 che abbiamo visto all'opera in Italia con la maglia dell'Inter. L'ex nerazzurro ha lasciato a titolo definitivo gli olandesi del PSV Eindhoven ed è pronto ad intraprendere un'esperienza nel campionato israeliano. Ha infatti firmato un contratto per le prossime due stagioni con il Maccabi Haifa.

הבלם האוסטרלי, טרנט סיינסבורי, חתם לשנתיים במועדון! pic.twitter.com/pSLNlfHLze — Maccabi Haifa FC (@mhfootballclub) August 29, 2019