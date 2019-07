© foto di Insidefoto/Image Sport

Nuova avventura calcistica per Ravel Morrison, centrocampista che lo scorso febbraio ha definitivamente lasciato la Lazio per concludere la stagione 2018/19 all'Ostersund, in Svezia. Dopo un periodo di prova, lo Sheffield United ha deciso di mettere sotto contratto il centrocampista classe '93 con un contratto annuale con opzione per una ulteriore stagione.