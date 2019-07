UFFICIALE: L'ex palermitano Corentin Fiore riparte dal Cercle Brugge

© foto di Francesco Paolo Palazzo/TuttoPalermo.net

Corentin Fiore ritorna in patria e riparte dalla Jupiler League, massimo campionato belga, al termine dell'esperienza nel Palermo, coincisa con il fallimento del club e lo svincolo di giocatori in massa. Il terzino sinistro classe '95, il quale aveva giocato in prestito all'Imolese lo scorso anno, è ufficialmente da qualche ora un nuovo giocatore del Cercle Brugge, con cui ha firmato un contratto della durata di una stagione.