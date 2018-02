UFFICIALE: l'ex Pescara Milicevic riparte dal Kazakistan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista classe '93 Hrvoje Miličević dopo aver risolto il proprio contratto con il Pescara, dove era arrivato nel 2014 dallo Zrinjski Mostar, ha deciso di ripartire dal Kazakistan e più precisamente dal FK Aktobem club che milita in massima serie. Il giocatore ha superato le visite mediche e si è unito ai nuovi compagni ad Antalya in Turchia per il ritiro pre stagionale.