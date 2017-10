UFFICIALE: La FIFA respinge il ricorso del Leicester per Adrien Silva

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La FIFA ha respinto il ricorso del Leicester per il tesseramento di Adrien Silva. Nella scorsa estate la registrazione del trasferimento del centrocampista dallo Sporting Lisbona era arrivata 14 secondi dopo la chiusura delle operazioni e non era stata così accettata. Le Foxes avevano presentato ricorso, ma la FIFA ha detto no. Il Leicester dovrà quindi aspettare la riapertura del mercato di gennaio per tesserare il centrocampista portoghese.