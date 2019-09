© foto di J.M.Colomo

Jonathan Viera torna nelle sue Canarie, e giocherà ancora nel Las Palmas per la prossima stagione. Club in cui ha svolto la trafila giovanile, prima di tornarci dal 2015 al 2018, adesso per lui è la terza volta che veste l'iconica maglia giallo-azzurra dei canari, oggi in seconda serie, i quali l'hanno acquisito in prestito fino al termine dell'anno solare 2019 dai cinesi del Beijing Gouan.